В России хотят упростить механизм самозапрета на кредиты

Рассматриваются новые предложения по введению самозапрета на кредиты для граждан России. Согласно информации, полученной РБК, в обсуждении находятся , которые предлагают возможность подавать заявление о самозапрете не только через портал "Госуслуги", но и через банковские учреждения и микрофинансовые организации (МФО).