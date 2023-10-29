Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

Глава Дагестана Сергей Меликов в воскресенье, 29 октября, призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.