Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в секторе Газа

Глава Дагестана Сергей Меликов в воскресенье, 29 октября, призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество.
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