Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до конца августа

С 1 марта до конца августа 2025 года будут продлены ограничения на экспорт бензина. Его поставки останутся недоступны для трейдеров, однако производители смогут продолжить снабжать топливом внешние рынки.
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