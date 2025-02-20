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Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до конца августа

Правительство продлит ограничения на экспорт бензина до конца августа

С 1 марта до конца августа 2025 года будут продлены ограничения на экспорт бензина. Его поставки останутся недоступны для трейдеров, однако производители смогут продолжить снабжать топливом внешние рынки.

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