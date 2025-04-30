Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

922 подписчика

Дальневосточные транспортные полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Дальневосточные транспортные полицейские приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники УТ МВД России по ДФО присоединились к патриотической акции «Георгиевская ленточка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх