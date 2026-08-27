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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о том, готов ли Привалов играть в КХЛ: «Жизнь покажет. Наша задача – дать ему шанс, а его – этот шанс использовать»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над « Спартаком » (4:0) на Кубке мэра Москвы .

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