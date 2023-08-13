Еврей во главе украинского холокоста

Самая правильная пословица про хохлов - нехай, что хата сгорела, лишь бы у соседа корова сдохла - это самое точное определение хохлизма, да плюс бандеровщина .Такое государство не может и не должно существовать плюс еврейчик-фюрер - это саморазрушающая смесь.только уничтожение этого образования не способного ни создавать ни созерцать, а только ненавидеть и разрушать - поставит точку в этом нелепом образовании 404

Stilianos Kanakidis

" Еврей во главе Холокоста – такой чудовищной мерзости мировая история еще не знала". Автор этих строк глубоко ошибается и естественно плохо знает историю. Во главе всех бед на планете Земля всегда у руля стояли евреи, главное они умеют воздействовать на психику человечества - "разделение Христиан на на две ветви и дальнейшее деление на различные секты, зарождение мусульманской веры и так же деление её на разные течения, принцип "Разделяй и Властвуй" разжигание воин от крестовых походах и ранее до настоящего времени, все это им досталось в наследство от их предков на тысячелетия в перед. А там дальше сами думайте, что и как.