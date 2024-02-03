Андрей Иванников: В раннем выявлении онкологии помогают диспансеризация и профосмотры

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, который был учрежден Союзом по международному контролю рака с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме.
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