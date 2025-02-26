Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Участник программы «Время героев» стал главным советником Управления Президента Российской Федерации по вопросам анализа социальных процессов

Участник программы «Время героев» стал главным советником Управления Президента Российской Федерации по вопросам анализа социальных процессов

Вячеслав Чешский   Денис Диденко - военный в третьем поколении Попросивший на встрече с Президентом присвоить звание Героя России своему павшему товарищу кавалер Ордена Мужества гвардии майор Денис Диденко назначен на должность главного советника Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

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