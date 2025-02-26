Участник программы «Время героев» стал главным советником Управления Президента Российской Федерации по вопросам анализа социальных процессов

Вячеслав Чешский Денис Диденко - военный в третьем поколении Попросивший на встрече с Президентом присвоить звание Героя России своему павшему товарищу кавалер Ордена Мужества гвардии майор Денис Диденко назначен на должность главного советника Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
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