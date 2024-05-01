Инфографика: рейтинг стран по масштабам восстановления лесов 

Рейтинг стран по масштабам восстановления лесов / © Voronoi Однако некоторые страны уделяют приоритетное внимание восстановлению утраченных лесов, особенно в последние два десятилетия, когда движение за изменение климата набирает обороты.
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