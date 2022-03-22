Экипажи армейской авиации ЮВО в Армении выполнили учебно-тренировочные полеты

Также внимание было уделено работе наземного и инженерно-технического состава соединения, обеспечивающего подготовку вертолетов и организацию учебно-тренировочных полетов.
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