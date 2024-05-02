Леонид Хазанов: «Если власти Евросоюза не пригласят нас по-человечески, то эти страны останутся без сельского хозяйства»

Европа уже сильно зависит от импорта удобрений из России. Эту фразу опубликовал не кто-то, а один из «королей химии» старого мира — Свейн Торе Хользетер, исполнительный директор компании Yara International в Норвегии.
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