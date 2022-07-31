Зеленский объявил обязательную эвакуацию из Донецкой области

Зеленский отметил, что многие отказываются уезжать из ДНР на Украину. фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.
Зеленский отметил, что многие отказываются уезжать из ДНР на Украину. фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации с подконтрольной ему территории Донецкой Народной Республики.
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