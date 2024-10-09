Две женщины попали под машину на пешеходном переходе в Сургуте

В Сургуте автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГАИ Югры. По предварительной информации, 31-летний водитель «Фольксваген» не уступил дорогу двум женщинам в возрасте 48 и 50 лет на нерегулируемом пешеходном переходе.
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