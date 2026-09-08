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Labor Day Gasoline Just Hit a Record. Here’s What Comes Next

Beyond its historical roots as a day to honor the achievements and contributions of workers, Labor Day has emerged as one of the largest retail sales weekends of the year in the U.

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