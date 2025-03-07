Женщины предпочитают Lada и Kia. Какие еще авто популярны у россиянок?

Эксперты СберАвто, платформы для покупки, продажи и обслуживания автомобилей, которая является частью экосистемы Сбера, провели исследование предпочтений российских женщин при выборе автомобилей в течение прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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