Общественная служба новостей

1 469 подписчиков

Пронько рассказал про «маленький секрет больших депутатов»

Пронько рассказал про «маленький секрет больших депутатов»

Журналист издания «Царьград» Юрий Пронько рассказал про «маленький секрет больших депутатов». Он задался вопросом, какая тайна есть в доходах и недвижимости у чиновников и законотворцев? Сделал это на фоне ситуации вокруг публикации деклараций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх