Журналист издания «Царьград» Юрий Пронько рассказал про «маленький секрет больших депутатов». Он задался вопросом, какая тайна есть в доходах и недвижимости у чиновников и законотворцев? Сделал это на фоне ситуации вокруг публикации деклараций.