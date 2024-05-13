На Смоленщине приведут в порядок дорогу к мемориалу «Богородицкое поле»

Работы пройдут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" Ремонт дороги к мемориалу «Богородицкое поле» в Смоленской области стартовал в рамках нацпроекта «безопасные качественные дороги».
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