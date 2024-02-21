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ГЛОНАСС создаст уникальный проект интеграции беспилотных авиасистем

ГЛОНАСС создаст уникальный проект интеграции беспилотных авиасистем

АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой НТИ" и лидерами отрасли беспилотной гражданской авиации разработали концепцию "Цифрового неба России", сообщил на форуме "Сильные идеи для нового времени" генеральный директор компании Алексей Райкевич.

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