ГЛОНАСС создаст уникальный проект интеграции беспилотных авиасистем

АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой НТИ" и лидерами отрасли беспилотной гражданской авиации разработали концепцию "Цифрового неба России", сообщил на форуме "Сильные идеи для нового времени" генеральный директор компании Алексей Райкевич.
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