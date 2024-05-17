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Иркутск Сегодня

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36 братчан участвовали в открытых слушаниях по поводу изменений в городском Уставе

36 братчан участвовали в открытых слушаниях по поводу изменений в городском Уставе

В Думе Братска состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав города. В первую очередь это было необходимо для гармонизации с федеральным и региональным законодательством, что отразит течение времени и прогрессивные требования к развитию самоуправления в Братске, сообщается на сайте мэрии Братска.

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