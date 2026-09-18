Аргументы недели «Превосходство» по-чебоксарски: как «ценного» иностранного специалиста лишили российского гражданства за расизм и уклонение от воинского учёта Чебоксары подарили стране редкий сюжет, где правоохранительные органы сработали чётко и без промедления, встав на защиту интересов государства и общества.