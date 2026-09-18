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«Превосходство» по-чебоксарски: как «ценного» иностранного специалиста лишили российского гражданства за расизм и уклонение от воинского учёта

«Превосходство» по-чебоксарски: как «ценного» иностранного специалиста лишили российского гражданства за расизм и уклонение от воинского учёта

Аргументы недели «Превосходство» по-чебоксарски: как «ценного» иностранного специалиста лишили российского гражданства за расизм и уклонение от воинского учёта Чебоксары подарили стране редкий сюжет, где правоохранительные органы сработали чётко и без промедления, встав на защиту интересов государства и общества.

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Виктор Гайдуков

Это лишь эпизод, достойный уважения, а вот станет-ли он нормой, я сомневаюсь. Что-то не так с нашими органами власти на местах, если этот, как оказалось вполне законный случай пресечения русофобии проявленной миграртом, даже уже получившим Российское гражданство, возможен, то почеиу он единственный?