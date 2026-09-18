Аргументы недели «Превосходство» по-чебоксарски: как «ценного» иностранного специалиста лишили российского гражданства за расизм и уклонение от воинского учёта Чебоксары подарили стране редкий сюжет, где правоохранительные органы сработали чётко и без промедления, встав на защиту интересов государства и общества.
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Это лишь эпизод, достойный уважения, а вот станет-ли он нормой, я сомневаюсь. Что-то не так с нашими органами власти на местах, если этот, как оказалось вполне законный случай пресечения русофобии проявленной миграртом, даже уже получившим Российское гражданство, возможен, то почеиу он единственный?
Сколько можно терпеть этих тварей, Гнать их из страны поганой метлой и чем скорее, тем лучше. Достали сволочи.