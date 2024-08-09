Хроники развода с Финляндией

1. Финская туристическая отрасль продолжает страдать — она жила за счёт русских туристов, а с Россией власти Финляндии поссорились (ссылка 1, ссылка 2): …За 2023 год в порты Хельсинки прибыло 90 международных круизных лайнеров, что на 70,3% меньше, чем в 2019 году, когда зашло 303 судна… Если пять лет назад международные круизные лайнеры доставили в финскую столицу порядка 605 тысяч пассажиров, то в прошлом году этот показатель составил всего 163 тысяч туристов.