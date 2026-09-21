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FiNE NEWS

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Владимир Чайка: как клещ стал виновником мучительных ночей и невероятной борьбы с болезнью Лайма

Владимир Чайка, автор знаменитой песни «Угонщица», которую исполняет Ирина Аллегрова, не так давно столкнулся с серьезной проблемой, которая могла бы обернуться настоящей трагедией.

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