Малыша унесли: почему новорожденного не отдают маме сразу

Каждая женщина в родах с нетерпением ждет встречи с малышом, но иногда все идет не по плану. Когда ребенок появляется на свет, но вместо того чтобы заплакать, его молча забирают медики и куда-то уносят — это всегда вызывает тревогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии