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Шняги.Нет

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Малыша унесли: почему новорожденного не отдают маме сразу

Каждая женщина в родах с нетерпением ждет встречи с малышом, но иногда все идет не по плану. Когда ребенок появляется на свет, но вместо того чтобы заплакать, его молча забирают медики и куда-то уносят — это всегда вызывает тревогу.

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