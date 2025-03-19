«И хруст французской булки»: цены и заработные платы в Царской России. Сколько стоил рубль 1914 г «Балы, красавицы, лакеи, юнкера,И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«И хруст французской булки»: цены и заработные платы в Царской России. Сколько стоил рубль 1914 г «Балы, красавицы, лакеи, юнкера,И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.
Свежие комментарии