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Аналитик «БКС Мир инвестиций»: Покупки на рынках продолжатся, если не будет негатива

Аналитик «БКС Мир инвестиций»: Покупки на рынках продолжатся, если не будет негатива

На фондовых рынках, при отсутствии ярко выраженного негатива, могут продолжиться выборочные покупки. Такое мнение высказывает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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