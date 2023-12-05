Большинство россиян планируют делать подарки своим близким на Новый год

Свыше четверти россиян в этом году планируют потратить на новогодние подарки не менее 50 тыс. руб. За год таких граждан стало больше, тогда как тех, кто дарить подарки не намерен или рассчитывает уложиться максимум в 10 тыс.
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