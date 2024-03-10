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Русские военные испытали в зоне СВО новый вид летающей «чудо-бомбы»

Русские военные испытали в зоне СВО новый вид летающей «чудо-бомбы»

Русские военные стали применять в зоне специальной военной операции (СВО) новые боеприпасы.Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что «чудо-бомба» представляет собой универсальный межвидовой планирующий боеприпас (УМПБ Д-30СН) с 30-сантиметровым диаметром.

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