В Винницкой области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

В Винницкой области Украины в результате атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила замглавы местной областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная.