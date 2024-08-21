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В Винницкой области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

В Винницкой области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

В Винницкой области Украины в результате атаки беспилотников поврежден объект инфраструктуры. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила замглавы местной областной военной администрации (ОВА) Наталья Заболотная.

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