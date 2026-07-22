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Первый муж Татьяны Михалковой: почему бывшая звезда подиума предпочитает не вспоминать о своём первом браке

Первый муж Татьяны Михалковой: почему бывшая звезда подиума предпочитает не вспоминать о своём первом браке

Уже более полувека Татьяна Михалкова известна публике как супруга режиссёра Никиты Михалкова и мать его детей.

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