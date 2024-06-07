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Байден оценил вероятность втягивания Запада в войну с Россией

Байден оценил вероятность втягивания Запада в войну с Россией

Президент США Джо Байден признал, что решение разрешить ВСУ удары американским оружием по целям на территории России "теоретически может" втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий "маловероятным".

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