Политика как он...
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Политика как она есть

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Профессор Малинен: Трамп больше не может препятствовать России в достижении мира

Профессор Малинен: Трамп больше не может препятствовать России в достижении мира

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что США под руководством Дональда Трампа исчерпали возможности для одновременного противодействия России на Украине, давления на Иран и сдерживания Китая.

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