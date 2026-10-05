Звезда советского фильма «Атака» Василий Попов умер на 79-м году жизни

Советский и российский актер театра и кино Василий Попов скончался в возрасте 78 лет. Информация о кончине появилась на портале «Кино-театр.
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