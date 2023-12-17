Трамп процитировал Путина: демократия в США в опасности

Трамп процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США под угрозой, сообщает Politico. На митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, Дональд Трамп процитировал высказывание российского президента, Владимира Путина, с целью показать, что демократия в Штатах находится в опасности.
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