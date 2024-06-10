Первый замглавы Туапсинского района ушел добровольцем на СВО

Вчера в зону СВО добровольцем ушел первый заместитель главы Туапсинского района. - Это пример мужества и отваги для других чиновников и депутатскому корпусу нашего города и района, - говорится в сообщении.
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