Дело о поджоге цветов у Вечного огня в Калининграде направили в суд

В Калининграде в суд направили уголовное дело 32-летнего местного жителя, обвиняемого в надругательстве над мемориалом 1200 гвардейцам.
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