В Баренцевом море спасли кита, запутавшегося в сетях

Спасательная операция длилась с 12 июня.фото: t.me/radionovasg--> Спасатели и учёные успешно завершили операцию в Баренцевом море по освобождению горбатого кита от рыболовных снастей, сообщила 16 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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