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Европа готовится к наплыву китайских товаров после введения Трампом тарифов — Financial Times

Европа готовится к наплыву китайских товаров после введения Трампом тарифов — Financial Times

Поток дешевого китайского импорта усугубит экономическую опасность, которую несут Европе тарифы Трампа Брюссель готовится к наплыву электротоваров и бытовой техники.

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