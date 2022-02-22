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В ЛНР во время обстрела со стороны Украины был ранен мирный житель

В представительстве Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ЛНР был ранен мирный житель.

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