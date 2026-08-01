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«Звёздный мальчик» Павел Чернышев: как кумир советских школьниц оставил кино и занялся похоронным бизнесом

«Звёздный мальчик» Павел Чернышев: как кумир советских школьниц оставил кино и занялся похоронным бизнесом

Сегодня имя Павла Чернышева вряд ли что-то говорит прохожим на улице. Он руководит своим делом в сфере ритуальных услуг и давно не общается с прессой.

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