Турция приступила к строительству на Украине завода по производству БпЛА «Байрактар ТВ2» и «Байрактар Акинчи», согласно двустороннему меморандуму, подписанному 8 июля.
Дал Москве слово – и взял назад: неоосманский зуд президента Эрдогана
Комментарии
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Samarium
Турция никогда не была и не будет нейтральной к России страной....Это наш исторический враг....
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2 час.
Сергей Туренко
Вот интересно, а Турция выплатила России все деньги за строительство атомной станции и за поставленные комплексы С-400? Значит врагам инвестировать деньги нашлись, а возвращать долги нет. Очень интересная история получается.
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1 час.
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