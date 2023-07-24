Дал Москве слово – и взял назад: неоосманский зуд президента Эрдогана

Турция никогда не была и не будет нейтральной к России страной....Это наш исторический враг....

Сергей Туренко

Вот интересно, а Турция выплатила России все деньги за строительство атомной станции и за поставленные комплексы С-400? Значит врагам инвестировать деньги нашлись, а возвращать долги нет. Очень интересная история получается.