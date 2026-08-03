Девушка не дала магазинному вору сбежать

Мужчина пытался украсть продукты из магазина в Южном Бутово в Москве. Сообщается, что охрана остановила незнакомца и вызвала полицию, однако ждать оперативников нарушитель не захотел и попытался скрыться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии