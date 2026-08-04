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«Забыть — значит предать»: как Ольга Литвинова помогла Константину Хабенскому начать всё сначала после пережитой трагедии

«Забыть — значит предать»: как Ольга Литвинова помогла Константину Хабенскому начать всё сначала после пережитой трагедии

Ольга Литвинова уже более двадцати лет выходит на сцену МХТ имени Чехова. В её творческом багаже десятки заметных театральных работ, однако в публикациях её имя часто упоминается в ином качестве — как супруги Константина Хабенского.

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