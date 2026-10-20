Дональд Туск потребовал от Украины объяснить пролет украинского беспилотника над территорией Польши, который позднее взорвался в Литве, и заявил о готовности добиваться тщательного расследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Вучич заявил, что...
- В ЕК отказались о...
- В Москве прошли о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым