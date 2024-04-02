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Владимир Путин призвал повысить эффективность работы участковых. Но реально ли это?

Владимир Путин призвал повысить эффективность работы участковых. Но реально ли это?

Саму работу участковых президент назвал «трудной» и «порой незаменимой». Чем должны заниматься эти сотрудники полиции и справляются ли они со всеми возложенными на них задачами?Выступая на заседании коллегии МВД, глава государства Владимир Путин заявил, что участковые вносят весомый вклад в борьбу с преступностью.

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