В Петербурге четверг 12 сентября будет теплым с небольшими дождями

Сентябрь в Северной столице отмечается рекордами по температуре и отсутствием дождей. Так, ночь 12 сентября стала самой теплой за историю наблюдений, а в ближайшую неделю жители города могут не ждать значительных осадков.
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