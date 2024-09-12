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В Петербурге четверг 12 сентября будет теплым с небольшими дождями

В Петербурге четверг 12 сентября будет теплым с небольшими дождями

Сентябрь в Северной столице отмечается рекордами по температуре и отсутствием дождей. Так, ночь 12 сентября стала самой теплой за историю наблюдений, а в ближайшую неделю жители города могут не ждать значительных осадков.

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