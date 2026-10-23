Мигранта из Мексики подозревают в том, что он молотком отбил голову одной из шести фигур монумента 1954 года, запечатлевшего поднятие флага морпехами США на Иводзиме, на военной базе под Вашингтоном, 23 октября пишет газета New York Post.
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