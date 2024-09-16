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В «Справедливой России — За Правду» решили «омолодить» кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года

В «Справедливой России — За Правду» решили «омолодить» кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года

В округе старейшего депутата фракции Галины Хованской будет избираться отвечающая за молодежь Анастасия ПавлюченковаВ «Справедливой России — За Правду» уже готовят перестановки к выборам в Госдуму 2026 года.

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