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Лаури Маркканен стал автором эффектного попадания в игре с «Мемфисом», у «Юты» шестая победа

Лаури Маркканен стал автором эффектного попадания в игре с «Мемфисом», у «Юты» шестая победа

Форвард «Джаз» Лаури Маркканен исполнил эффектный бросок в матче с «Мемфисом» (121:105). Маркканен взял подбор в нападении и добавил мяч в корзину, двигаясь при этом от кольца.

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