В Орловской области планируют ликвидировать Тельченскую школу-интернат для детей-сирот

В Орловской области, судя по всему, будет ликвидирована ещё одна школа-интернат. Региональное правительство создало спецкомиссию по оценке последствий ликвидации казённого общеобразовательного учреждения Орловской области «Тельченская общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».