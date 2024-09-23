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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«И белых воротничков не хватает, и синих». На рынке труда Севастополя наметился дефицит кадров

«И белых воротничков не хватает, и синих». На рынке труда Севастополя наметился дефицит кадров

Рейтинговый балл Севастополя по рынку труда в 2022 году составил 50,43%. В 2023 году результат был улучшен – 54,51%, Севастополь оказался на 73 месте рейтинга в списке российских городов (источник РИА Рейтинг).

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