«И белых воротничков не хватает, и синих». На рынке труда Севастополя наметился дефицит кадров

Рейтинговый балл Севастополя по рынку труда в 2022 году составил 50,43%. В 2023 году результат был улучшен – 54,51%, Севастополь оказался на 73 месте рейтинга в списке российских городов (источник РИА Рейтинг).
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